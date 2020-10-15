Звернення Зеленського 20 жовтня анонсували на сайті Ради

Народних депутатів поінформували про виступ Президента Володимира Зеленського на засіданні Ради 20 жовтня із зверненням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Як передає Укрінформ, відповідне оголошення розміщено на сайті парламенту.

“До відома народних депутатів України. Відповідно до частини другої статті 167 Регламенту Верховної Ради інформуємо, що 20 жовтня 2020 року на пленарному засіданні Верховної Ради Президент України звернеться до Верховної Ради із посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, попередньо планувалося, що Рада 20 жовтня проведе пленарне засідання для розгляду питання про ухвалення в першому читанні проєкту державного бюджету на 2021 рік.

У четвер, 15 жовтня, прессекретар глави держави Юлія Мендель повідомила, що Президент у вівторок, 20 жовтня, виступить у Раді зі щорічним посланням щодо стратегічних напрямків розвитку держави.

Вона зазначила, що це послання мало відбутися у квітні, однак через погіршення пандемічної ситуації було перенесено.

За її словами, парламент працюватиме у звичному режимі.