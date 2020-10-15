Порядок денний засідання Ради 20 жовтня може з'явитися у п'ятницю увечері

Порядок денний пленарного засідання Верховної Ради, запланованого на 20 жовтня, з'явиться увечері 16 жовтня.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Порядку денного засідання, яке заплановане на 20 жовтня, ще немає. Зазвичай він з'являється у п'ятницю тижня, який передує пленарним засіданням. Тому в п'ятницю увечері вже буде попередньо зрозуміло, яким буде порядок денний засідання у вівторок», – зазначила депутат.

Водночас вона уточнила, що Комітет ВР з питань бюджету планує провести 16 жовтня засідання, адже «його не закрили й не фіналізували». При цьому, незважаючи на те, що у четвер було опрацьовано абсолютну більшість поправок до законопроєкту про держбюджет-2021, «ще з деяких питань потрібно комітету зібратися».

Окрім того, парламентарка підкреслила, що виступ Президента зі щорічним посланням стосовно стратегічних напрямків розвитку України не потребує додатково включення до порядку денного, а заслуховується на виконання звернення глави держави.

«Це мало бути щорічне послання. Згідно з календарним планом і чинним законодавством, цей виступ Президента відбувається до 31 березня, але оскільки Верховна Рада пішла на локдаун раніше цієї дати, то зрозуміло, що тоді заслухати це послання ми не змогли, не встигли. А зараз якраз є можливість. І такі питання "вкачаються" позачергово ц порядок денний, тобто вони не потребують голосування за їх включення. Потрібне лише звернення від Президента», – пояснила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський 20 жовтня виступить у Раді зі щорічним посланням щодо стратегічних напрямків розвитку держави.

Водночас раніше заступник голови фракції партії «Голос» Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі повідомляв, що заслуховування щорічного послання глави держави відбудеться замість розгляду проєкту держбюджету-2021 у першому читанні.

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Верховна Рада планує 20 жовтня провести пленарне засідання задля розгляду питання про ухвалення в першому читанні законопроєкту №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Загалом депутати подали до проєкту держбюджету кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю в 2,5 тисячі поправок.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, Верховна Рада повинна проголосувати у першому читанні за проєкт закону про держбюджет до 20 жовтня, а до 1 грудня документ має бути ухвалений у цілому як закон.