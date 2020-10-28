На рахунках місцевих бюджетів буде понад 500 мільярдів - Шмигаль

На рахунках місцевих бюджетів буде акумульовано понад 500 млрд грн, також у розпорядження громад вже передано понад 2 млн гектарів сільськогосподарської землі.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду у середу, 28 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На рахунках місцевих бюджетів буде акумульовано більш ніж 500 млрд грн, також у розпорядження громад вже передано понад 2 млн гектарів сільськогосподарської землі. Відремонтувати дорогу, реконструювати парк, зробити фасад школи або садочку - це вже не досягнення, а звичайна справа, враховуючи, скільки ресурсів матиме місцева влада», - сказав Шмигаль.

На його переконання, місцеві вибори, які відбулися 25 жовтня, є важливим проміжним етапом реформи децентралізації. Відтепер у представників органів місцевого самоврядування буде набагато більше ресурсів.

"В Україні залишилась така практика, коли мешканці якогось містечка у відповідь на прохання розв’язати проблему чують лише відмовки, що «нам не дають коштів з центру». Це омана, тепер логіка інша", - наголосив Шмигаль.

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Як повідомлялося, у вересні Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи», який передбачає, що громади переходять на прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом.

«З 1 січня 2021 року всі громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Відтепер ніякого втручання районів у бюджети громад не може бути. Багато громад формуватимуть бюджет вперше, а частина буде переформатовуватися через зміни до адміністративно-територіального устрою», - сказав Шмигаль.

За його словами, враховуючи це, важливо не затягувати розгляд Державного бюджету на 2021 рік. Це напряму впливатиме на тривалість формування місцевих бюджетів.

Нові райони, об’єднані територіальні громади повинні мати час на прийняття власних бюджетів, відзначив прем'єр.

«Тому прошу й закликаю парламентарів якнайшвидше розглянути та ухвалити бюджет на 2021 рік», - сказав Шмигаль.

Глава уряду також звернувся із проханням «бути реалістичними у своїх запитах та враховувати реалії часу».