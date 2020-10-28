Шмигаль назвав маніпуляцією заяви про направлення грошей для онкохворих на дороги

Про це він сказав під час засідання уряду в середу, 28 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, вчора у ЗМІ була поширена маніпуляція про те, що нібито кошти, які передбачались для онкохворих, пішли на дороги... У 2020 році виділена рекордна кількість коштів на лікування онкохворих. Загалом на 40% більше, ніж минулого року, і вдвічі більше, ніж у 2018 році", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, уряд з ініціативи міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтримав рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестпроєктів з перерозподілу коштів для проєкту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" з необхідністю передбачення цих коштів для завершення проєкту у 2021 році.

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У Мінекономіки зазначають, що рішення комісії про перерозподіл було прийнято на підставі моніторингу реалізації проєкту у 2020 році (за 8 місяців цього року було використано лише 0,4% від виділеної суми) і неможливості його виконання в цьому році.

Народні депутати Ірина Геращенко ("Європейська солідарність") і Максим Бужанський ("Слуга народу") опублікували в соцмережах повідомлення про те, що нібито уряд передав гроші, передбачені для цього проєкту, на будівництво доріг.

Водночас колишній народний депутат Сергій Лещенко написав у Фейсбуці, що цей проєкт не встигають реалізувати до кінця року, тому кошти "перекидаються" на інші гуманітарні проєкти. Водночас за його інформацією, Укравтодор "від цих грошей відмовився, і вони підуть на Охматдит".

Також інформація про нібито перенаправлення коштів на дороги була поширена у деяких ЗМІ 27 жовтня.