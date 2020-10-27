Укравтодор готовий спрямувати невикористані кошти на обладнання для Охматдиту

Укравтодор підтримує ініціативу народних депутатів спрямувати не використані на реалізацію програми МОЗ з удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкозахворювань кошти на обладнання для Охматдиту.

На цьому наголосив голова Укравтодору Олександр Кубраков, коментуючи у Фейсбуці оприлюднене раніше рішення уряду щодо перерозподілу коштів з цієї програми МОЗ на ряд проєктів, передає Укрінформ.

"У рішенні уряду, яке було опубліковано, мова про спрямування коштів на освітні об’єкти та на дороги Львівщини. Я підтримую ініціативу Олександра Трухіна та інших депутатів замість цього спрямувати кошти на обладнання для боротьби з онкозахворюваннями у Охматдит", - заявив Кубраков.

За його словами, Бюджетний комітет Верховної Ради змушений користуватися механізмом перерозподілу бюджетних коштів через те, що деякі замовники робіт не можуть організувати процес закупівель.

Водночас Кубраков підкреслив, що для подолання наслідків коронакризи держава пішла шляхом використання заходів як на підтримку системи охорони здоров’я, так і економіки. А 35 млрд грн, які Укравтодор отримав з «Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками», планувалося залучити на дороги ще на початку року.

"На сьогодні Укравтодор найефективніше розпоряджається коштами COVID-фонду. Вже виконано та оплачено робіт на 20,5 млрд грн. Разом з іншими джерелами фінансування це дало можливість вже отримати на фініші 3 700 км. Будівельний сезон триває – план у 4 000 км буде виконано. Це не просто гарна дорожня інфраструктура – це точка росту економіки, яка не дала нашій економіці «лягти» на початку пандемії і почати відновлюватися раніше, аніж це очікувалося", - наголосив очільник Укравтодору.

Раніше заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Олександр Трухін (фракція "Слуга народу") у коментарі Укрінформу заявив, що група народних депутатів висловила ініціативу спрямувати частину коштів, передбачених для програми МОЗ щодо боротьби з онкозахворюваннями, на закупівлю обладнання для боротьби з онкозахворюваннями у лікарню «Охматдит».

Як повідомлялося, уряд з ініціативи міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтримав рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестпроєктів з перерозподілу коштів для проєкту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" з необхідністю передбачення цих коштів для завершення проєкту у 2021 році.

У Мінекономіки зазначають, що рішення комісії було прийнято на підставі моніторингу реалізації проєкту в 2020 році (за 8 місяців цього року було використано лише 0,4% від виділеної суми) і неможливості його виконання в цьому році.

Народні депутати Ірина Геращенко ("Європейська солідарність") і Максим Бужанський ("Слуга народу") опублікували в соцмережах повідомлення про те, що нібито уряд передав гроші, передбачені для цього проєкту, на будівництво доріг.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Олександр Трухін (фракція "Слуга народу") заявив, що ця інформація "викладена маніпулятивно".

Він наголосив, що програма МОЗ з удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкозахворювань передбачала будівництво онкоцентру за 116 млн гривень. Проте протягом дев’яти місяців 2020 року ці кошти не були використані. Зокрема, не була розроблена відповідна проєктно-кошторисна документація, не проведені тендери та не обрані підрядники, які реалізуватимуть проєкт.

Тому у вересні Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проєктів, відповідно до регламенту і законодавства, вирішила залишити на проєкт МОЗ 1,3 млн гривень – для проведення першочергових робіт, а решту коштів перерозподілити на нагальніші програми. Йдеться, зокрема, про реставрацію головного корпусу ЛНУ ім. І. Франка та інші.

Однак остаточне рішення щодо перерозподілу державних інвестицій буде ухвалювати Бюджетний комітет Верховної Ради.