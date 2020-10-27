У комітеті ВР назвали «маніпулятивними» заяви про передачу на дороги грошей онкопрограми МОЗ

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Олександр Трухін (фракція "Слуга народу") заявив, що інформація про направлення на ремонт доріг 61,5 млн гривень, нібито передбачених для програми Міністерства охорони здоров’я щодо боротьби з онкозахворюваннями, "викладена маніпулятивно".

Про це він сказав у коментарі Українській правді, передає Укрінформ.

Депутат поінформував, що у 2020 році на реалізацію програми МОЗ з удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань, зокрема будівництво онкоцентру, було передбачено 116 млн гривень.

"Проте протягом дев’яти місяців ці кошти так і не були використані. Зокрема, не була розроблена відповідно проєктно-кошторисна документація, не проведені тендери та не обрані підрядники, які реалізуватимуть проєкт. Тому у вересні Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проєктів на своєму засіданні, відповідно до регламенту і законодавства, вирішила залишити на проєкт МОЗ 1,3 млн гривень – для проведення першочергових робіт, а решту коштів перерозподілити на більш нагальні програми", - пояснив Трухін.

У коментарі Укрінформу політик уточнив, що йдеться, зокрема, про реставрацію головного корпусу Львівського національного університиету ім. І. Франка, тощо.

При цьому він наголосив, що остаточне рішення щодо направлення державних інвестицій на реалізацію тих чи інших проєктів буде ухвалювати Бюджетний комітет Верховної Ради.

Читайте також: Хірурги львівського Охматдиту зробили немовляті надскладну операцію

"Зокрема, за пропозиціями народних депутатів, частину коштів можуть направити на закупівлю обладнання у лікарню «Охматдит». Що стосується будівництва онкоцентру, Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проєктів знову розгляне можливість фінансування реалізації цього проєкту у наступному році", - наголосив Трухін.

Як повідомлялося, уряд з ініціативи міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтримав рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестпроєктів з перерозподілу коштів для проєкту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" з необхідністю передбачення цих коштів для завершення проєкту у 2021 році.

У Мінекономіки зазначають, що рішення комісії про перерозподіл було прийнято на підставі моніторингу реалізації проєкту в 2020 році (за 8 місяців цього року було використано лише 0,4% від виділеної суми) і неможливості його виконання в цьому році.

Народні депутати Ірина Геращенко ("Європейська солідарність") і Максим Бужанський ("Слуга народу") опублікували в соцмережах повідомлення про те, що нібито уряд передав гроші, передбачені для цього проєкту, на будівництво доріг.

Водночас колишній народний депутат Сергій Лещенко написав у Фейсбуці, що цей проєкт не встигають реалізувати до кінця року, тому кошти "перекидаються" на інші гуманітарні проєкти. Водночас за його інформацією, Укравтодор "від цих грошей відмовився, і вони підуть на Охматдит".

Фото: nashemisto.dp.ua