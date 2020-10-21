Хірурги львівського Охматдиту зробили немовляті надскладну операцію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської дитячої лікарні «Охматдит» у Фейсбуці.
"Вперше у нашій клініці атрезія ануса була прооперована - лапароскопічно, а не традиційним доступом. За допомогою лапароскопа ми мобілізували частину товстої кишки, вивели її у місце, де має бути анальний отвір. Усе заплановане нам вдалося. Якийсь час дитина мала походити зі стомою, а згодом виведемо кишку через анальний", - каже хірург Богдан Мальований, який застосував сучасну альтернативну практику.
Як розповідають лікарі, хлопчик потрапив до Охматдиту на третій день після народження, з одного з районних пологових будинків Львівщини.
У нього було діагностовано складну вроджену ваду розвитку кишківника - атрезію (відсутність отвору) ануса. Такі аномалії не завжди вдається діагностувати під час вагітності, часто буває так, що її можна розпізнати лише у перші дні у пологовому, як і сталося у даному випадку.
Дитині було виконано двоетапне хірургічне втручання. Процес загоєння пройшов успішно, малюк почувається чудово.
Йому вже рік. Хлопчик готується до наступного, третього етапу хірургічного лікування. На цьому етапі хірурги закриють стому і виведуть кишківник через сформований під час другого етапу анальний отвір. Це вже буде третій етап, і на цьому лікування дитини буде завершено.
Фото: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит