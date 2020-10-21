Хірурги львівського Охматдиту зробили немовляті надскладну операцію

У Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» вперше прооперували новонародженій дитині атрезію (відсутність отвору) ануса лапароскопічно, тобто зробивши кілька проколів. Операція проходила у три етапи, які тривали цілий рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської дитячої лікарні «Охматдит» у Фейсбуці.

"Вперше у нашій клініці атрезія ануса була прооперована - лапароскопічно, а не традиційним доступом. За допомогою лапароскопа ми мобілізували частину товстої кишки, вивели її у місце, де має бути анальний отвір. Усе заплановане нам вдалося. Якийсь час дитина мала походити зі стомою, а згодом виведемо кишку через анальний", - каже хірург Богдан Мальований, який застосував сучасну альтернативну практику.

Як розповідають лікарі, хлопчик потрапив до Охматдиту на третій день після народження, з одного з районних пологових будинків Львівщини.

У нього було діагностовано складну вроджену ваду розвитку кишківника - атрезію (відсутність отвору) ануса. Такі аномалії не завжди вдається діагностувати під час вагітності, часто буває так, що її можна розпізнати лише у перші дні у пологовому, як і сталося у даному випадку.

Дитині було виконано двоетапне хірургічне втручання. Процес загоєння пройшов успішно, малюк почувається чудово.

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Йому вже рік. Хлопчик готується до наступного, третього етапу хірургічного лікування. На цьому етапі хірурги закриють стому і виведуть кишківник через сформований під час другого етапу анальний отвір. Це вже буде третій етап, і на цьому лікування дитини буде завершено.

Фото: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит