У Львові жінці прооперували серце без жодного розрізу

У Клінічній лікарні швидкої допомоги Львова хірурги провели операцію на серці з імплантації транскатетера 80-тирічній пацієнтці без жодного розрізу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив директор Клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук у Фейсбуці.

«У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги відбулася унікальна операція - транскатетерна імплантація аортального клапана. Іншими словами: цілий клапан до серця пацієнтки лікарі доправили без жодного розрізу - через прокол шкіри. Що надзвичайного в операції, крім її надсучасності? - Коштує вона майже мільйон гривень і таких у всій Україні донині виконано лише кілька!», - написав лікар.

Фото: Oleg Samchuk, Facebook

Пацієнтка - 80-річна жителька Львівщини. Як повідомляється, до лікарні потрапила вже у вкрай тяжкому стані - із набряком в ногах і рідиною в легенях. Діагноз: критичний аортальний стеноз. Через вік клапан у її серці “закам’янів”, замість отвору у 3 см, у серці була дірочка розміром 0,8 мм. Через це кров не могла прокачуватися, страждали всі органи. «Ми зіштовхнулися з непростою ситуацією: без операції пацієнтка не прожила б і кількох місяців, але традиційного хірургічного втручання на відкритому серці не витримала б», - зазначає Самчук.

А також додає, що якби ця жінка жила, наприклад, у Польщі, їй би одразу поставили клапан через судину. Там, як і у всьому сучасному світі, цей метод широко практикують. Коштом лікарні спеціально для неї замовили клапан із-за кордону.

Операція відбулася вчора. Її робили фахівці Центру серця та судин під контролем професора Марека Григера з Польщі, який має величезний досвід. У центрі, де він працює, за рік роблять сотню таких втручань. Якщо говорити про сам процес: через маленький прокол у шкірі лікарі ввели протез до стегнової артерії, а потім - у серце.

Пацієнтка опритомніла ще на операційному столі. Оскільки не було розрізу грудної клітини, тривалого наркозу, апарату штучного кровообігу, вона не потребує відновлення і реабілітації. Найближчим часом її планують виписати.