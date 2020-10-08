У львівському «Охматдиті» 8-місячній дитині вперше видалили легеню через невеликий розріз

Хірурги обласного дитячого «Охматдиту» вперше у Львові 8-місячному хлопчику з Миколаївського району видалили легеню торакоскопічно, тобто через невеликий розріз, що є для маленької дитини менш травматично.

Зараз дитина знаходиться в реанімації, але вже за кілька днів хлопчика переведуть у загальну палату до мами.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив лікар-хірург Львівського обласного дитячого «Охматдиту» Роман Ковальський.

«Зараз 8-місячний хлопчик почувається добре, він вже дихає самостійно, за день-два з відділення інтенсивної терапії переведемо його до мами. Патологія, яка в нього була, зустрічається дуже рідко. Це легеня, яка не брала участі в життєдіяльності, газообміні, і вона стала причиною проблем дихання в дитини. Відповідно хлопчик почав відставати у фізичному розвитку. Цю патологію слід було видалити, щоб не створювалися нові проблеми», - розповів Ковальський.

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За словами лікаря, зараз в Україні широко впроваджуються методи ендоскопічної малоінвазивної хірургії, вона дає можливість зробити менш травматичний доступ до органів. Раніше такі операції робили через великі розрізи на грудній клітці і пацієнт дуже довго перебував у стаціонарі не стільки через проблему всередині, як через заживлення та знеболення цього розтину. «А так травма мінімальна. Для дитини це звичайно дуже добре, для хірургів – це більш копітка робота. По ризику така операція прирівнюється до операцій на великих судинах чи серці», - наголосив хірург.

Операція з видалення легені тривала чотири години. До операційної бригади, окрім Романа Ковальського, увійшли Андрій Дворакевич, Олег Ленів і анестезіолог Володимир Міщук.

Діти після таких оперативних втручань, за словами лікарів, нормально живуть, займаються спортом та розвиваються.