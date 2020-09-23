МОЗ планує до кінця року провести майже 130 трансплантацій

МОЗ розраховує з запуском Українського центру трансплант-координації провести до кінця року майже 130 операцій з трансплантації.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, передає кореспондент Укрінформу.

“МОЗ впевнене, що саме із забезпеченням функціонування Українського центру трансплант-координації дозволить до кінця 2020 року провести в Україні понад 33 трансплантації нирок, 3 трансплантації серця, 3 трансплантації печінки, а також 84 трансплантації кісткового мозку від родинного донора, 4 - від неродинного донора”, - сказав Іващенко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 23 вересня ухвалив розпорядження про створення Українського центру трансплант-координації. Ця установа має здіснювати організаційно-методичне керівництво закладами охорони здоров’я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією, трансплантат-координацією, координує діяльність суб’єктів організації та надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації.