В Україні створили центр, який керуватиме усіма трансплантаціями

Кабінет Міністрів створив спеціалізовану державну установу “Український центр трансплантат-координації”.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження ухвалене на засіданні уряду 23 вересня без обговорення.

“Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я щодо утворення спеціалізованої державної установи “Український центр трансплантат-координації” з віднесенням її до сфери управління зазначеного Міністерства”, - йдеться у документі.

Як зазначається у пояснювальній записці, Український центр трансплантат-координації” здійснює організаційно-методичне керівництво закладами охорони здоров’я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією, трансплантат-координацією, координує діяльність суб’єктів організації та надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації.

За даними Міністерства охорони здоров'я, щороку в Україні близько 5 тис. осіб потребують пересадки органів. Зараз в Україні діє пілотний проєкт, в якому задіяні 24 заклади охорони здоров'я, що здійснюють трансплантацію органів, з них 6 - пересадку кісткового мозку. За перше півріччя 2020 року було проведено 14 операцій з органної трансплантації. За 2019 рік було зроблено 21 операцію з трансплантації кісткового мозку.