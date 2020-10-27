Проєкт із діагностики онкозахворювань завершать у 2021 році - Кабмін

Рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестпроєктів з перерозподілу коштів для проєкту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" дозволяє завершити його наступного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Урядовому порталі.

Уряд за ініціативою міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтримав рішення комісії щодо перерозподілу коштів з необхідністю передбачення цих коштів для завершення проєкту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" в 2021 році. З цією метою Мінекономіки розробило постанову, яка забезпечить виконання цього рішення наступного року. Рішення про перерозподіл буде узгоджено бюджетним комітетом.

У Мінекономіки зазначають, що рішення комісії про перерозподіл було прийнято на підставі моніторингу реалізації проєкту в 2020 році (за 8 місяців цього року було використано лише 0,4% від виділеної суми) і неможливості реалізації цього проєкту в 2020 році.

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Як повідомлялося, всі рішення щодо перерозподілу бюджетних коштів ухвалюються Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проєктів, яка складається з 8 членів уряду і 17 народних депутатів - членів Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Останнє засідання комісії відбулося 29 вересня 2020 року.

Раніше народні депутати від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко та "Слуги народу" Максим Бужанський опублікували в соцмережах повідомлення про те, що нібито уряд передав гроші проєкту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" на будівництво доріг.

Водночас колишній народний депутат Сергій Лещенко повідомив в Фейсбуці, що цей проєкт не встигають освоїти до кінця року. "А гроші в кінці року згорять, це знає будь-який депутат. Тому їх вирішили перекинути на інші програми, щоб вони не згоріли. Причому, наскільки я знаю, Автодор від цих грошей відмовився, і вони підуть на Охматдит", - зазначив Лещенко.

Він додав, що сам проєкт "відібраний ще в 2017 році при Порошенку і не фінансувався".

"Зараз фінансується, але через відсутність конкуренції на тендері (а без тендера не можна) він був перенесений і до кінця року не встигає бути реалізований. Тому зараз гроші перекидаються на інші гуманітарні проєкти (не дорогі!), після чого на наступний рік будуть знову передбачені на цю онкопрограму ", - підсумував він.