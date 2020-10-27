В Україні запускають колцентр для підтримки онкохворих

В Україні у листопаді цього року розпочне роботу колцентр із підтримки онкопацієнтів та їхніх близьких від Фундації ВАРТОЖИТИ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МОЗ у Фейсбуці.

"Після повноцінного запуску колцентру ВАРТОЖИТИ онкопацієнти та їхні близькі з будь-якого куточка України зможуть зателефонувати на єдиний короткий номер і безкоштовно отримати один із трьох видів допомоги: консультацію фахового онкопсихолога, відповідь експертів на усі питання, пов’язані з діагнозом: де знайти гроші на лікування, які ліки та послуги може і повинна надавати держава, як знайти «свого» лікаря, які аналізи здавати тощо, безкоштовне таксі до одного з державних онкоцентрів і назад додому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першою лінією допомоги, з якої розпочнеться всеукраїнська історія колцентру, стане лінія безкоштовного таксі для онкопацієнтів, адже в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, людям із вразливим імунітетом вкрай небезпечно користуватися громадським транспортом.

Читайте також: МОЗ визначилося з тарифом на лікування онкозахворювань наступного року

Проєкт колцентру реалізовується за інформаційної підтримки Міністерства охорони здоров’я України та втілюється завдяки співпраці соціально відповідальних представників приватного сектору та небайдужих громадян.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я пропонує встановити на наступний рік тариф на діагностику, хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів, дорослих та дітей, з онкозахворюваннями або підозрою на новоутворення на рівні 60 тисяч гривень на одну особу.