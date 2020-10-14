МОЗ визначилося з тарифом на лікування онкозахворювань наступного року

Міністерство охорони здоров'я пропонує встановити на наступний рік тариф на діагностику, хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів, дорослих та дітей, з онкозахворюваннями або підозрою на новоутворення на рівні 60 тисяч гривень на одну особу.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу 14 жовтня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"На наступний рік ми поставили базову ставку за готовність надавати медичну допомогу одній особі протягом року у розмірі 60 322 тис. грн. Це середня вартість, до якої потім додаються відповідні коефіцієнти залежно від важкості захворювання, віку пацієнта, інших складових. Окрім цього, у нас ще є окрема програма по хіміотерапевтичних препаратах, які закуповуються централізовано і централізовано постачаються в лікарні, для того що в повному обсязі пацієнти були забезпечені лікарськими засобами", - сказав Степанов.

За його словами, щороку в Україні онкозахворювання реєструються у 150-170 тисяч осіб.