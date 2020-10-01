Зеленський вважає, що необхідно розвивати систему ранньої діагностики онкозахворювань

Президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності розвивати в Україні систему ранньої діагностики онкологічних захворювань.

Про це він заявив під час відвідання Рівненського протипухлинного центру, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Можна врятувати тисячі життів щороку, якщо ранньої діагностики буде більше. Одним із ключових завдань медичної реформи має бути можливість забезпечувати доступне лікування навіть найскладніших захворювань для всіх українців», – сказав Президент.

За його словами, багато українців часто нехтують незначними симптомами та не звертаються до лікарів на перших етапах хвороби.

Як зазначають в Офісі Президента, Рівненський обласний протипухлинний центр забезпечує третину всієї високоспеціалізованої онкологічної та організаційно-методичної допомоги населенню області.

Наразі обласний протипухлинний центр є єдиною установою у північно-західному регіоні країни, яка має корпуси, типові для подібних закладів європейського зразка, високотехнологічне обладнання та висококваліфіковані кадри для проведення майже всього циклу лікування пухлинної патології.

Головний лікар центру Григорій Максим’як розповів, що в області виявляють майже 3 тис. онкохворих щороку, близько 2 тис. хворих помирає від злоякісних пухлин, а на диспансерному обліку наразі перебуває майже 24 тис. осіб зі злоякісними новоутвореннями.

Керівництво центру поскаржилося, що будівництво нових корпусів обласного протипухлинного центру розпочалося ще у 1992 році, проте нині для лікувального закладу вкрай необхідне завершення третьої черги будівництва і введення в експлуатацію цілісного майнового комплексу центру, на що потрібно орієнтовно 138 млн грн.

Йдеться, зокрема, про добудову хірургічного та патологоанатомічного корпусів. Все це дасть змогу створити на базі закладу північно-західний регіональний центр онкології.

Очікується, що таким чином покращаться показники якості та обсяги спеціалізованої онкологічної допомоги, а центр зможе лікувати людей не лише з Рівненської області, а й із сусідніх регіонів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою на Рівненщині.

Фото: ОП