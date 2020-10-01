Треба будувати реабілітаційні центри для учасників бойових дій - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність програми будівництва реабілітаційних центрів та госпіталів для учасників бойових дій.

Про це він сказав під час відвідання Республіканського центру лікування та реабілітації наслідків нейротравми для учасників бойових дій на Донбасі, що діє на базі Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«По всій країні, де потрібні ці центри, зробимо програму. До речі, можемо думати про наступний рік. У цьому році ухвалюється бюджет – ще не ухвалили. Мені здається, це правильно. Головне, щоб фахівці були», – сказав Зеленський.

Президент дав доручення обласній владі підрахувати вартість госпіталю ветеранів на Рівненщині. Це дасть розуміння, скільки коштів необхідно для створення подібних закладів.

Республіканський центр лікування та реабілітації наслідків нейротравми для учасників бойових дій є першим у системі охорони здоров’я та працює з грудня 2017 року. Він розрахований на 50 ліжок, штатна чисельність працівників – 66 осіб.

Тут приймають учасників бойових дій з усієї України з наслідками важких черепно-мозкових та спинальних травм, які потребують тривалого лікування та реабілітації. У центрі можуть проводити діагностику, надавати висококваліфіковану медичну допомогу, а також медичну, психологічну, психосоматичну й соціальну реабілітацію.

За інформацією ОП, центр оснащений сучасним реабілітаційним обладнанням і тренажерами, працюють три зали фізичної реабілітації, пацієнти займаються в басейні, де роблять перші кроки після травмування, відновлюють рух.

Загалом Рівненський госпіталь ветеранів війни має 240 ліжок, щороку в ньому стаціонарно лікуються майже 5 тисяч ветеранів.

Президент ознайомився з етапами та умовами відновлення й соціалізації бійців після надзвичайно складних травм. Крім того, він пообіцяв посприяти госпіталю в закупівлі техніки для комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії.

Також Зеленський поспілкувався з ветеранами АТО та вручив двом героям цінні подарунки.

Він наголосив, що українці завжди будуть вдячні й нашим воїнам, які зберегли державну самостійність, і лікарям, які допомагають усім постраждалим на війні зберегти життя та відновитися.

«Молодці. Такі сильні люди. Дякую вам. Одужуйте – це найголовніше. Якнайшвидшого одужання», – побажав Президент України пацієнтам центру.

У свою чергу керівництво госпіталю розповіло, що наразі в комплексі необхідно реконструювати терапевтичний корпус, ідеться, зокрема про будівництво переходу, що з’єднує лікувальний корпус закладу, де розміщений Республіканський центр, із фізіотерапевтичним корпусом. Зазначається, що для цього необхідно майже 20 млн грн, зведення може зайняти приблизно рік.

«Я скажу Прем'єр-міністру, щоб розглянув це питання. Це ж насамперед життя, умови та здоров'я наших воїнів», – пообіцяв Президент.

В ОП додали, що оновлення дасть змогу пацієнтам з обмеженими фізичними можливостями безперешкодно переміщатися корпусами закладу та значно покращить надання медичної, фізичної, психологічної реабілітації учасникам бойових дій.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою на Рівненщині.

Фото: ОП