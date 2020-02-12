Кабмін визначив механізм, як добровольцю отримати статус УБД

Кабінет міністрів на засіданні у середу визначив чіткий механізм надання статусу учасника бойових дій членам добровольчих формувань.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у Тelegram.

“Добровольці, які брали безпосередню участь в АТО, зможуть отримати статус учасника бойових дій. Уряд визначив чіткий механізм надання статусу УБД членам добровольчих формувань. До цього подекуди добровольці були змушені в судах доводити, що захищали країну на Сході”, - написав він.

Глава уряду назвав це рішення відновленням справедливості. Адже добровольці матимуть пільги та соцгарантії як учасники бойових дій, зможуть отримати державну соціальну підтримку, допомогу щодо соціальної та професійної адаптації після повернення з військової служби.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції" (2045-1).

Документ доповнює закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" переліком учасників бойових дій осіб, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, упродовж не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів, брали безпосередню участь в Антитерористичній операції.

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Згідно з законом, порядок надання статусу УБД та позбавлення такого статусу визначається Кабінетом міністрів.

Документ також передбачає встановлення механізму прийняття рішення про надання статусу учасника бойових дій таким особам та встановлює відповідні підстави.

Закон поширює відповідні державні соціальні пільги та гарантії на цих осіб та членів їх сімей.

Він набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2020 року.