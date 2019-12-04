Статус УБД зможуть отримати понад три тисячі добровольців

Понад три тисячі добровольців зможуть отримати статус учасника бойових дій завдяки прийнятому Верховною Радою окремому закону для надання добровольцям статусу УБД.

Про це заявила під час брифінгу у Кабміні міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прийняття закону 2045-1 надасть змогу понад 3 тисячам ветеранам-добровольцям отримати в майбутньому статус учасника бойових дій і, як наслідок, усі соціальні гарантії, які є в Україні для наших ветеранів", - зазначила Коляда.

Вона також подякувала громадськості, громадським організаціям і ветеранам, які займаються і опікуються питаннями добровольців.

"Цю несправедливість потрібно було вже вирішити і, врешті-решт, на те сьогодні була політична воля - понад 300 голосів у Верховній Раді ми отримали за цей законопроєкт", - додала міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції" (2045-1), визначений президентом як невідкладний.

За ухвалення закону проголосували 329 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Документ доповнює закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" переліком учасників бойових дій осіб, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, упродовж не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів, брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Уточнюється, що вказані учасники бойових дій перебували безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебували безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів у взаємодії зі Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ, Нацполіцією, Нацгвардією, Службою безпеки та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

При цьому не статус не поширюватиметься на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також на осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність).

Порядок надання статусу УБД та позбавлення такого статусу визначається Кабінетом міністрів

Законопроєктом пропонується також встановити механізм прийняття рішення про надання статусу учасника бойових дій таким особам та встановлюються відповідні підстави.

Крім того, закон поширює відповідні державні соціальні пільги та гарантії на цих осіб та членів їх сімей.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2020 року.