У “Слузі народу” кажуть, що статус добровольця врегулює окремий закон

Для врегулювання питання щодо статусу добровольців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, буде ухвалено окремий закон.

Таке рішення прийнято на консультаціях представників фракцій щодо законопроєкту 2045-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції", заявив член фракції партії "Слуга народу" Єгор Чернєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми, дійсно, узгодили питання, тому що була правова колізія, коли ми відхилили поправку 15. Через цю поправку ті добровольці, які зараз, з 2018 року, в ООС перебувають, вони опинилися поза цим законом. Ми узгодили, що винесемо окремий законопроєкт з цього питання", - сказав Чернєв.

Він також закликав визначити для цього питання розгляд щза скороченою процедурою.

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У цьому зв'язку Голова ВР Дмитро Разумков зазначив, що відповідний законопроєкт буде зареєстрований днями.

"Паралельно з цим буде винесено уточнення щодо визначення підрозділів, які взаємодіють з командуванням ООС. Ми, якщо не буде заперечень у залі, скоротимо строки підготовки та надання альтернативних (законопроєктів - ред.) до цього законопроєкту і достатньо швидко зможемо його розглянути на наступному пленарному тижні", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції" (2045-1).

Документ доповнює закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», додавши до переліку учасників бойових дій осіб, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, упродовж не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у взаємодії із Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ, Нацполіцією, Нацгвардією, Службою безпеки та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.