Рада ухвалила закон про надання добровольцям статусу УБД

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції" (2045-1), визначений Президентом як невідкладний.

За ухвалення закону проголосували 329 народний депутат при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документ доповнює Закон “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, додавши до переліку учасників бойових дій осіб, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, упродовж не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у взаємодії із ЗСУ, МВС, Нацполіцією, Нацгвардією, СБУ та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Зазначається, що статус не поширюватиметься на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також на осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність).

Порядок надання статусу УБД та позбавлення такого статусу визначається Кабінетом міністрів.

Документом пропонується також встановити механізм прийняття рішення про надання статусу учасника бойових дій таким особам та встановлюються відповідні підстави.

Крім того, закон поширює відповідні державні соціальні пільги та гарантії на цих осіб та членів їх сімей.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2020 року.