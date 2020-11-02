Мінімальна зарплата: які підвищення заклали у бюджет-2021

З 1 січня 2021 року мінімальна зарплата (МЗП) зросте до 6 тис. грн, а з 1 липня – до 6,5 тис. гривень; таке підвищення обійдеться бюджету в понад 41 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

"У держбюджеті закладається поетапне підняття мінімальної заробітної плати, що відповідає наявним економічним умовам. Вже з 1 січня 2021 року мінімальна зарплата зросте з нинішніх 5 тис. грн до 6 тис. грн, а з 1 липня наступного року – до 6,5 тис. гривень. Таке підвищення в загальному підсумку коштує бюджету понад 41 млрд гривень, та забезпечить зростання оплати праці медикам, вчителям та іншим працівникам бюджетної сфери", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що підвищення МЗП стимулює зростання споживчого попиту, забезпечує детінізацію «сірих» зарплат. Це дасть змогу підвищити надходження до бюджету Пенсійного фонду, зміцнити стабільність бюджетної та пенсійної систем, а також поліпшить захист трудових і соціальних прав громадян.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради. Проєкт документа передбачає зростання економіки на рівні 4,6% та інфляцію у 7,3%. Доходи в держбюджеті на наступний рік плануються на рівні 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн до плану 2020 року); видатки - на рівні 1350 млрд грн.