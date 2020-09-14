Проєкт Держбюджету-2021 внесли до Верховної Ради

Секретаріат Верховної Ради зареєстрував проєкт Державного бюджету на 2021 рік у понеділок, 14 вересня.

Про це свідчать дані на сайті парламенту, передає Укрінформ.

Як раніше заявив раніше міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи документ, Держбюджет-2021 є реалістичним і збалансованим.

"По суті, це бюджет можливостей для розвитку економіки та підтримки наших громадян і бізнесу в умовах "перезапуску" економіки після удару пандемії коронавірусної хвороби", - сказав глава Мінфіну.

Проєкт Держбюджету-2021 заснований на макроекономічному прогнозі, який Кабінет міністрів затвердив у липні цього року.

У першій статті серед іншого визначені доходи та видатки на 2021 рік. Доходи бюджету складуть 1,071 трильйона гривень, а видатки – 1,350 трильйонів гривень. Тобто, дефіцит бюджету складе 270 мільярдів гривень.

Окрім того, у документі йдеться про установлення у 2021 році мінімальної заробітної плати (у місячному розмірі):

з 1 січня – 6000 гривень,

з 1 липня – 6500 гривень.

Нагадаємо: раніше Кабмін представив проєкт Держбюджету на 2021 рік. Як заявив Марченко, зростання доходів очікується на рівні 9,4%. У нього також закладено обмінний курс у 29,1 гривні за долар.