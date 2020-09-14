Держбюджет-2021 має пройти перше читання у Раді до 20 жовтня – депутат

Верховна Рада має ухвалити державний бюджет на 2021 рік у першому читанні до 20 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це журналістам перед початком засідання депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" 14 вересня повідомив народний депутат зі СН Данило Гетманцев.

"Те, що ми будемо розглядати цього тижня, - це внесення бюджету до Верховної Ради, ми його навіть не голосуємо. Перше читання буде до 20 жовтня. До 1 жовтня депутати мають внести поправки та пропозиції до проєкту бюджету, збалансовані, бюджетний комітет їх проаналізує, і ми до 20 жовтня голосуємо у першому читанні. У другому читанні - до 20 листопада", - зазначив Гетманцев.

Водночас він нагадав, що відповідно до Бюджетного кодексу, Рада має ухвалити закон про державний бюджет на наступний рік до 1 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні у понеділок погодив проєкт держбюджету на 2021 рік.