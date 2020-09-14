На грошове забезпечення військовослужбовців у бюджеті - 2021 запланували 131 мільярд

У проєкті Державного бюджету України на 2021 рік на грошове забезпечення військовослужбовців передбачено 131 млрд гривень.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу 14 вересня.

"На безпеку та оборону на цей рік у бюджеті передбачено 5,93% ВВП. Порівнюючи планові цифри 18-го, 19-го, 20-го років, ви бачите суттєве збільшення. Це збільшення відбулося тому, що цього року видатки на оборону та безпеку не були скорочені ані на копійку, більше того, вони були збільшені. І наступного року також передбачається збільшення. Зокрема на грошове забезпечення військовослужбовців передбачається спрямувати 131 мільярд гривень", - сказав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні у понеділок проєкт держбюджету на 2021-й рік.

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Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що у проєкті передбачено 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.

Як передбачає Бюджетний кодекс, Кабмін затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про держбюджет на наступний рік.