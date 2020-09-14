На грошове забезпечення військовослужбовців у бюджеті - 2021 запланували 131 мільярд
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу 14 вересня.
"На безпеку та оборону на цей рік у бюджеті передбачено 5,93% ВВП. Порівнюючи планові цифри 18-го, 19-го, 20-го років, ви бачите суттєве збільшення. Це збільшення відбулося тому, що цього року видатки на оборону та безпеку не були скорочені ані на копійку, більше того, вони були збільшені. І наступного року також передбачається збільшення. Зокрема на грошове забезпечення військовослужбовців передбачається спрямувати 131 мільярд гривень", - сказав Марченко.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні у понеділок проєкт держбюджету на 2021-й рік.
Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що у проєкті передбачено 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.
Як передбачає Бюджетний кодекс, Кабмін затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про держбюджет на наступний рік.