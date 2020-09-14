Наступного року держава вперше виділить кошти на пасажирську залізничну інфраструктуру

У проєкті державного бюджету на 2021 рік передбачені кошти на закупівлю 100 пасажирських залізничних вагонів та на електрифікацію двох ділянок колій.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко під час брифінгу 14 вересня.

"Вперше держава профінансує пасажирську залізничну інфраструктуру: передбачається закупівля 100 пасажирських вагонів та модернізація і електрифікація ділянки Житомир-Новгород-Волинській, електрифікація ділянки Черкаси-Станція ім. Тараса Шевченка", - сказав Марченко.

Він зазначив, що заходи з модернізації та електрифікації колій дозволять суттєво покращити пасажирське сполучення між зазначеними містами та Києвом.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні у понеділок проєкт держбюджету на 2021-й рік.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що у проєкті передбачено 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.

Як передбачає Бюджетний кодекс України, Кабмін затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про держбюджет на наступний рік.