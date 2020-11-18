Зеленський чекає на прибуття місії МВФ та наступний транш

Зеленський чекає на прибуття місії МВФ та наступний транш

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський очікує на прибуття місії Міжнародного валютного фонду до Києва й надання Україні наступного траншу.

Про це він розповів у влозі на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Не вдаючись зовсім у деталі, можу сказати, що загалом Міжнародний валютний фонд продовжує нас підтримувати, у нас була гарна дискусія, діалог, предметна розмова (з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою - ред.), ми продовжуємо співпрацю. Ми чекаємо початку роботи місії МВФ у Києві, чекаємо наступного траншу для України", - зазначив Зеленський.

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На його думку, це все обов'язково буде, і, відповідно, буде і фінансова стабільність України.

Президент нагадав, що під час розмови з директором-розпорядником МВФ йшлося, зокрема, про важливість збереження в Україні антикорупційної інфраструктури та врегулювання ситуації з Конституційним Судом.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського та директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Кристаліни Георгієвої.

Фото: Bloomberg

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