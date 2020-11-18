Зеленський чекає на прибуття місії МВФ та наступний транш
Про це він розповів у влозі на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
"Не вдаючись зовсім у деталі, можу сказати, що загалом Міжнародний валютний фонд продовжує нас підтримувати, у нас була гарна дискусія, діалог, предметна розмова (з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою - ред.), ми продовжуємо співпрацю. Ми чекаємо початку роботи місії МВФ у Києві, чекаємо наступного траншу для України", - зазначив Зеленський.
На його думку, це все обов'язково буде, і, відповідно, буде і фінансова стабільність України.
Президент нагадав, що під час розмови з директором-розпорядником МВФ йшлося, зокрема, про важливість збереження в Україні антикорупційної інфраструктури та врегулювання ситуації з Конституційним Судом.
Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського та директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Кристаліни Георгієвої.
Фото: Bloomberg