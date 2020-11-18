МВФ не має формальних передумов, щоб не виділяти Україні транш - Мінфін

МВФ не має формальних передумов, щоб не виділяти Україні транш - Мінфін

Укрінформ
Україна виконала всі структурні маяки МВФ, і формальних передумов для того, щоб не давати нам транш або не присилати місію, у МВФ немає.

Як повідомляє Укрінформ, про це в інтерв'ю "Журналу Кореспондент" розповів заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

"Усі структурні маяки, які у нас були, вже виконано. І формальних передумов для того, щоб не давати нам транш або не присилати місію, у МВФ немає. Але вони дивляться на загальну ситуацію в країні, яка зараз не зовсім позитивна. Рішення Конституційного Суду не представляє в кращому світлі нашу країну і, дійсно, може посилати якийсь негативний сигнал МВФ. Я сподіваюся, що спільними зусиллями конституційну кризу все-таки врегулюють", - сказав Драганчук.

За його словами, що стосується антикорупційної реформи, то є кілька пунктів, які викликають побоювання у МВФ. Це призначення Вищої ради юстиції, робота Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, робота і незалежність Національного антикорупційного бюро.

"Конкурс щодо САП пройшов, і в МВФ тепер дивляться, як це буде працювати. Персоналії - не головне. Щодо реформи Вищої ради юстиції (ВРЮ) і роботи НАБУ майже кожен день йде тісне спілкування представників МВФ з Мін'юстом та Офісом Президента. Демонструється концепція і проєкти документів, які будуть прийняті. Була якась пауза у вересні, але зараз йде нормальний процес. Тому я думаю, що питання Фонду з антикорупційного напряму буде знято. Все, що ми мали виконати, формально ми виконали. Все, що неформально турбує МВФ, знаходиться в процесі вирішення. Тому ми очікуємо від них позитивного сигналу - початку роботи місії Фонду. Це відкриє нам фінансування Євросоюзу та Світового банку ", - зазначив Драганчук.

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Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний валютний фонд 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд дол. 12 червня Україна отримала перший транш МВФ у розмірі 2,1 млрд дол. А залишок був розділений ще на 4 транші.

27 жовтня КС скасував статтю 366-1 ККУ про покарання за недостовірне декларування та деякі положення Закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський в зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні було прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується поновити права НАЗК.

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