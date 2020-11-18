Глава МВФ після розмови з Зеленським прокоментувала перегляд програми stand-by

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліна Георгієва наголосила, що потрібно досягти повного узгодження в кроках для подальшої співпраці за програмою stand-by.

Про це вона написала у Твіттері після телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Конструктивна телефонна розмова з Президентом України Зеленським про реалізацію програми МВФ, незалежність центрального банку та зусилля у боротьбі з корупцією. Повне узгодження дій необхідне до перегляду програми (stand-by – ред.)", - зауважила Георгієва.

Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського та директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Кристаліни Георгієвої.

Зокрема, Зеленський подякував команді МВФ за прийняття рішення про збільшення першого траншу в рамках програми stand-by до 2,1 мільярда доларів, що дозволило Україні "нормально пройти цей період і профінансувати витрати на медицину, соціальні програми та фінансові зобов’язання".

Глава держави зауважив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе обов’язків у межах програми stand-by. Серед іншого, було затверджено реформу митниці та податкової служби, Міністерство фінансів та Національний банк активно працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів у банківській системі.

виконавча рада МВФ 9 червня 2020 року затвердила програму кредитування stand-by для України, яка передбачає фінансування в розмірі 5 млрд дол. терміном на 18 місяців. Перший транш у розмірі 2,1 млрд дол. був виділений одразу. Для отримання наступних виплат Україна має виконати умови МВФ щодо проведення реформ та виконання цілей укладеного Меморандуму.

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Політика угоди між Україною і МВФ зосереджена на чотирьох пріоритетах. Серед них – пом'якшення економічного впливу кризи, в тому числі шляхом підтримки населення та бізнесу; забезпечення постійної незалежності Нацбанку та гнучкого обмінного курсу, а також просування ключових заходів держуправління і боротьби з корупцією для збереження і поглиблення останніх досягнень.

До кінця 2020 року Україна розраховує отримати 700 млн дол. відповідно до чинної програми stand-by.