Понад 2500 правок: глава Мінфіну каже, що отримали зауважень «ще на один бюджет»

Міністерство фінансів під час підготовки проєкту Державного бюджету на 2021 рік до другого читання отримало від народних депутатів майже 2500 правок, частина яких врахована.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час позачергового засідання уряду, презентуючи документ.

"Ми опрацювали всі правки та пропозиції народних депутатів, які викладені у постанові Верховної Ради про схвалення бюджетних висновків, якими було передбачено внесення низки змін до проєкту державного бюджету на друге читання. Надійшла 2451 пропозиція народних депутатів, що складає ще один такий бюджет. Ми врахували більшість наданих депутатами пропозицій, виходячи з пріоритетності видатків та стану національної економіки. Для нас принциповим було те, щоб всі видатки були підтверджені реальними доходами", - наголосив Марченко.

За його словами, доходи у проєкті держбюджету збільшено на 21 млрд грн, видатки ж передбачено в розмірі 1 трлн 328 млрд гривень.

Міністр зазначив, що в процесі доопрацювання проєкту держбюджету проводились консультації з МВФ. "В цілому параметри держбюджету збігаються з оцінками МВФ, що було важливим для продовження співпраці", - наголосив він.

Як повідомлялося, Верховна Рада 5 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік. Він передбачав зростання ВВП на 4,6%, споживчу інфляцію на рівні 7,3%, співвідношення державного боргу до ВВП на рівні 64,6%.

Фото: НВ / Наталія Кравчук