Випадків COVID-19 за тиждень побільшало - МОЗ нарахувало майже 97 тисяч хворих

Минулого тижня зафіксовано майже 96 936 нових випадків COVID-19, що майже на 7 тис. більше, ніж на позаминулому, також зросла кількість госпіталізацій.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“За минулий тиждень було виявлено 96 936 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, це майже на 7 тисяч більше, ніж позаминулого тижня, коли було виявлено 90 тисяч. Було госпіталізовано 11 606 людей, це на 1000 госпіталізацій більше, ніж на минулому тижні, коли 10 597 пацієнтів було госпіталізовано", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 листопада в Україні лабораторно підтверджено 9 946 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксовано 732 625 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.