МОЗ не виносило питання про локдаун на засідання Кабміну 2 грудня - Степанов

Міністерство охорони здоров'я не виносило питання про локдаун на засідання Кабміну 2 грудня.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми таку пропозицію не вносили. У нас є інші постанови, які стосуються медичної системи, галузі, але те, що завтра, не стосується саме карантинних обмежень. Там є постанови щодо додаткового виділення коштів, зокрема на лабораторні центри, це така поточна робота. З приводу жорсткого карантину, будь-яких додаткових обмежень - завтра ми такий проєкт рішення навіть не готували", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ не пропонуватиме продовжувати карантин вихідного дня. За словами Степанова, ефект від карантину вихідного дня був би, якби цих обмежень дотримувалися. Також очільник МОЗ заявив, що уряд повідомить про введення додаткових карантинних обмежень за 7-10 днів.