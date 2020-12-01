Влада вирішує, вводити локдаун у грудні чи з 2 січня — Данілов

Влада нині обговорює із фахівцями питання щодо дати запровадження локдауну - у грудні чи з 2 січня.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Те, що локдаун буде в нашій країні вводитися — так. Єдине питання часу, коли він буде вводитися. Чи він буде вводитися у грудні, чи він буде вводитися із 2 січня. Зараз якраз триває дискусія із фахівцями з цього приводу”, - сказав Данілов.

Читайте також: Криклій наполягатиме на роботі транспорту під час локдауну

Він нагадав, що у понеділок Президент провів з цього приводу нараду із представниками Кабінету міністрів, відповідальними за запобігання поширенню коронавірусної інфекції, зокрема Міністерства охорони здоров'я, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства внутрішніх справ, а також Ради національної безпеки і оборони.

“Те, що локдаун буде - це 100 %”, - додав секретар РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже неодноразово заявляв, що уряд готує план карантинних обмежень, який буде застосований у разі погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію.

11 листопада кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив ЗМІ про можливість запровадження "інтелектуального локдауну" та пояснив, що різні регіони виходитимуть з нього не одночасно, а залежно від епідеміологічної ситуації.