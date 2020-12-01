Криклій наполягатиме на роботі транспорту під час локдауну

Міністерство інфраструктури наполягатиме на тому, щоб пасажирський транспорт в Україні не припиняв роботу під час локдауну.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Питання закриття транспорту під час консультацій щодо більш жорстоких карантинних заходів не підіймається. Ми бачимо, що навіть в тих країнах, які вводили додаткові обмеження по функціонуванню різних закладів, транспорт працює. Бо інакше доволі важко підтримувати ділову активність. Я теж наполягатиму на тому, щоб в Україні транспорт працював", - сказав Криклій.

Міністр підкреслив, що у випадку посилення карантинних заходів повинні працювати залізниця, автобусні перевезення, міський громадський транспорт та внутрішнє авіасполучення. Він зауважив, що здійснення зовнішніх авіаперевезень залежить не лише від України, а і від інших країн, від епідемічної ситуації в них.

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Як повідомляв Укрінформ, прессекретар Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель 30 листопада заявила, що урядовці та представники місцевої влади розуміють необхідність запровадження локдауну в Україні, але точна дата його введення ще невідома.