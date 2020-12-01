Степанов розповів чому локдаун вихідного дня не спрацював, як планувалося

Степанов розповів чому локдаун вихідного дня не спрацював, як планувалося

Укрінформ
Для того, щоб карантинні заходи спрацювали, їх потрібно дотримуватися.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

«Ключова позиція — Туреччина ввела комендантську годину на вихідні, вона буде дотримуватися. Ключова позиція — Ізраїль ввів локдаун, і він дотримується цього локдауну. І вони бачать результат. Ми ввели карантин вихідного дня, спочатку тиждень всі експерти так звані (так сталося, що всі вони експерти-епідміологи), почали говорити — буде він працювати, не буде працювати. Дійшли до вихідних, деякі мери почали говорити «ми не будемо виконувати», ресторани залишилися відкритими. І пішло, поїхало... Якщо ми, як лікарі, дали рецепт, прописали ліки, то щоб одужати треба ці ліки приймати. Якщо ми цього не робимо, ми не одужаємо», - сказав Степанов.

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Він наголосив, що є незначне скорочення динаміки по захворюваності внаслідок запровадження карантину вихідного дня. За його словами, вимірювалося за кількістю викликів екстреної меддопомоги, кількості госпіталізованих, тижневими показниками та інше.

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Нагадаємо: раніше Степанов заявляв, карантин вихідного дня завершився 30 листопада, надалі МОЗ не планує його продовження.

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