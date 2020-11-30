Точної дати локдауну поки немає, але його можливість зберігається - Мендель

Урядовці та представники місцевої влади сходяться у потребі запровадження локдауну в Україні, проте точна дата, коли його буде введено, ще невідома.

Про це заявила прессекретар Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель в Інстаграмі.

"Можливість локдауну зберігається. За умови сильного зростання кількості хворих, його потрібно буде ввести. На цьому сходяться не лише урядовці, а й представники місцевої влади. Однак поки точної дати нема", - написала Мендель.

За її словами, "вивчаються всі можливі сценарії, прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки".

"Загроза локдауну залежить від кожного з нас зокрема: як ми дотримуємося заходів безпеки, чи наражаємо на небезпеку інших!", - зауважила речниця Президента.

Як повідомляв Укрінформ, представники уряду, відповідальні за запобігання поширенню коронавірусу, а також РНБО сьогодні проводять нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.