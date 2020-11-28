Карантин чи локдаун: у Кабміні сказали, коли ухвалять рішення

Карантин чи локдаун: у Кабміні сказали, коли ухвалять рішення

Укрінформ
Кабінет Міністрів ухвалюватиме рішення про послаблення чи про посилення карантину після аналізу ефективності введених обмежень, в тому числі - карантину вихідного дня.

Про це сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз ми закінчуємо третій тиждень карантину вихідного дня. Ми будемо бачити, думаю, день-два-три аналіз ефективності цих заходів, після цього вже буде ухвалюватися будь-яке рішення чи про послаблення чи про посилення якихось карантинних обмежень. Тільки після цього, коли можна буде провести аналіз таких заходів, можна буде говорити”, - сказав Немчінов.

Водночас він відзначив, що при ухваленні рішення уряд намагатиметься діяти в межах правового поля.

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Також Немчінов відповів на запитання, чи планує уряд визнати локдаун форсмажором, щоб врегулювати певні юридичні процеси.

“Насправді ми ще під час впровадження карантину вихідного дня звернулися до Торгово-промислової палати. Саме вона визнає обставини форс-мажору. І, наскільки я знаю, ті, хто зверталися, отримали довідки про такі потреби. Єдиний нюанс- треба розуміти, що, на жаль, ця довідка платна, Торгово-промислова палата не є державним органом, тому вона повинна покривати свої видатки”, - пояснив Немчінов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 00.00 годин 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня, запроваджений Кабінетом Міністрів України до 30 листопада 2020 року.

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