Карантин чи локдаун: у Кабміні сказали, коли ухвалять рішення

Кабінет Міністрів ухвалюватиме рішення про послаблення чи про посилення карантину після аналізу ефективності введених обмежень, в тому числі - карантину вихідного дня.

Про це сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз ми закінчуємо третій тиждень карантину вихідного дня. Ми будемо бачити, думаю, день-два-три аналіз ефективності цих заходів, після цього вже буде ухвалюватися будь-яке рішення чи про послаблення чи про посилення якихось карантинних обмежень. Тільки після цього, коли можна буде провести аналіз таких заходів, можна буде говорити”, - сказав Немчінов.

Водночас він відзначив, що при ухваленні рішення уряд намагатиметься діяти в межах правового поля.

Також Немчінов відповів на запитання, чи планує уряд визнати локдаун форсмажором, щоб врегулювати певні юридичні процеси.

“Насправді ми ще під час впровадження карантину вихідного дня звернулися до Торгово-промислової палати. Саме вона визнає обставини форс-мажору. І, наскільки я знаю, ті, хто зверталися, отримали довідки про такі потреби. Єдиний нюанс- треба розуміти, що, на жаль, ця довідка платна, Торгово-промислова палата не є державним органом, тому вона повинна покривати свої видатки”, - пояснив Немчінов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 00.00 годин 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня, запроваджений Кабінетом Міністрів України до 30 листопада 2020 року.