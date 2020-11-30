Керівництво держави проводить консультації щодо введення локдауну - ОП

Представники уряду, відповідальні за запобігання поширенню коронавірусу, а також РНБО 30 листопада проведуть нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.

Про її результати буде повідомлено якнайшвидше, щоб поінформувати людей заздалегідь і підготуватися з точки зору економіки та надання послуг населенню.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

«Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка. Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров'я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути», – сказав Зеленський.

Зазначається, що на селекторній нараді обговорено останні дані щодо розвитку подій. Зокрема, було повідомлено, що вже з понеділка розблоковані кошти на придбання тестів на антиген і відсьогодні почнеться їх закупівля.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також поінформував, що за відсутності сімейного лікаря чи неможливості зустрічі з ним українці можуть телефонувати на "гарячу лінію" МОЗ, де отримають консультацію, а за потреби до них виїде мобільна бригада,

Водночас голова Національної поліції Ігор Клименко поінформував, що за порушення маскового режиму правоохоронці склали 8600 протоколів.