В Івано-Франківській області розгорнули 2 780 ліжок для хворих на COVID-19

В Івано-Франківській області розгорнули 2 780 ліжок у медичних закладах для хворих на коронавірус.

Про це сказала перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як під час брифінгу 27 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні в Івано-Франківській області розгорнуто 2 780 ліжок для хворих на COVID. Залучено 26 лікувальних установ, і багато з них я намагалася за таку коротку поїздку відвідати", - сказала Садов'як.

Вона зазначила, що наявні ліжка зайняті на 53%, проблем щодо відмов у госпіталізації пацієнтів немає.

Садов'як додала, що нині в області 41% ліжок забезпечені киснем.

Як повідомлялося, в Україні станом на 27 листопада зареєстрували 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії захворіли 693 407 осіб.

В Івано-Франківській області всього зареєстровано 34 696 випадків COVID-19.