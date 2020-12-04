На Вінниччині кількість опорних лікарень з лікування пацієнтів з COVID-19 зросла до 25

На Вінниччині кількість опорних закладів з лікування пацієнтів з COVID-19 зросла до 25.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації ОДА Ольга Задорожна.

«Дані щодо кількості нових випадків COVID-19 свідчать, що наразі не можна говорити про стабілізацію ситуації, навпаки, ми очікуємо суттєвий приріст захворюваності. Тому ми продовжуємо нарощувати кількість ковідних ліжок в опорних лікарнях і вводимо до цього переліку нові. У середу, наприклад, включені до переліку опорних закладів ще 2 лікарні - Тиврівська ЦРЛ та Томашпільська ЦРЛ. Тепер в області таких закладів 25», - повідомила Задорожна.

За її словами, незабаром для лікування пацієнтів із COVID-19 перепрофілюють ще три районних лікарні - Іллінецьку, Погребищенську та Теплицьку.

Упродовж минулого тижня в області розгорнули ще ковідних 306 ліжок, 263 з яких забезпечені киснем. Наразі в регіоні налічується 2358 ліжкомісць для лікування пацієнтів COVID-19. З них 1510, або 64% забезпечені киснем. Є лікарні, де цей показник значно вищий. Наприклад, Бершадська ОЛІЛ киснем забезпечена на 100%, Ладижинська міська лікарня – на 88,3%, Вінницька ЦРКЛ – на 78%.

Станом на ранок 3 грудня на Вінниччині зафіксовано 17 988 випадків COVID-19 , з них за минулу добу – 273. Померли від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, 306 осіб, четверо – за останню добу.

В Україні за минулу добу зареєстровано 14 496 нових випадків COVID-19, за весь час пандемії захворіло – 772 760 осіб, одужало – 384 426, зафіксовано 12 960 летальних випадків.