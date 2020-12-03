У лікарнях Київщини 1784 COVID-ліжка обладнані киснем

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА.

"На сьогодні на кисневій підтримці в лікарнях Київщини – 991 пацієнт. Або 55,5% госпіталізованих хворих. Вільні 793 ліжка, які забезпечені централізованою подачею кисню", - зазначив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

Він повідомив, що продовжується і розширення кисневої мережі у госпітальних базах, відведених під порятунок хворих на коронавірус.

За словами Володіна, на Київщині в 10 разів збільшена пропускна спроможність тестування на COVID.

«З березня пропускну спроможність тестування збільшено вдесятеро. Але це не межа. Потужність плануємо підсилювати й надалі шляхом поставки двох додаткових ПЛР-аналізаторів», – зазначив Володін.

На сьогодні у Київській області обстеження пацієнтів методом ПЛР проводить 1 державний заклад – обласний лабораторний центр та 3 комунальні – обласна клінічна лікарня, Білоцерківська міська лікарня №3 та Броварська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування. Їхня загальна щодобова потужність – понад три тисячі обстежень.

За весь час пандемії ПЛР-тестування пройшли більше 214 тисяч жителів Київщини.

В Україні станом на 3 грудня лабораторно підтверджено 772 760 випадків COVID-19, з них за добу – 14 496.