Мер Франківська заявляє про зменшення випадків COVID-19 у місті

В Івано-Франківську кількість хворих на COVID-19 поменшало. Гінекологічне відділення у міському пологовому, де розгорнули додаткові ліжка для хворих на коронавірусну інфекцію, вільне.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків на радіо «Західний полюс».

«Маємо тенденцію до зменшення захворюваності на коронавірусну інфекцію. У реанімаціях наших двох лікарень знаходяться 20 пацієнтів. Фактично, пологовий будинок, вільний. У дитячій лікарні залишились 12 пацієнтів. Є позитивна динаміка…», - зазначив Марцінків.

За його словами, у листопаді фіксували найбільшу смертність людей від коронавірусу. Тоді померли 38 осіб.

«Це дуже багато, бо в попередні місяці смертність сягала трохи більш як 10 людей і це було для нас багато. У листопаді був антирекорд. Приношу співчуття рідним», - додав мер.

Він нагадав, що влада міста продовжує надавати допомогу медикам, які захворіли на COVID-19, та людям, які потребують кошти на лікування.

Раніше влада Івано-Франківська через те, що дві міські лікарні, які приймають хворих з коронавірусною інфекцією, були переповнені, додатково розгорнула ліжко-місця у гінекологічному відділенні міського перинатального центру та в дитячій клінічній лікарні.

Станом на 3 грудня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 38 080 випадках, в Україні цей показник сягає 772 760 випадків, з них за останню добу - 14 496.