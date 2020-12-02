У Солотвинській лікарні на Прикарпатті розгорнули 80 COVID-ліжок

На Прикарпатті до переліку закладів першої хвилі, які госпіталізують хворих з COVID-19, віднесли Солотвинську районну лікарню. Тут розгорнули 80 ліжок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Івано-Франківська ОДА.

«…До переліку закладів першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 віднесено комунальне некомерційне підприємство «Cолотвинська районна лікарня Богородчанської районної ради» на 80 ліжок», - повідомляє Івано-Франківська ОДА.

За їхньою інформацією, наразі в області на стаціонарному лікуванні перебувають 1106 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 та 197 - з підозрою на коронавірусну хворобу. В області для хворих на COVID-19 розгорнуті 2992 ліжка. Наповненість ліжко-місць становить 45%.

Читайте також: На Київщині закрили на карантин 17 дитсадків

Станом на 2 грудня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 37 546 випадках, з початку епідемії одужали 14 028 пацієнтів, померли – 654 людини.

В Україні лабораторно підтвердили 758 264 випадків COVID-19, з них за добу – 13 141.