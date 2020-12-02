На Київщині закрили на карантин 17 дитсадків

На Київщині 17 дитячих садків тимчасово припинили свою роботу через випадки виявлення коронавірусу в дітей чи працівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"Відтак на карантин закрили заклади дошкільної освіти в таких населених пунктах: у Кагарлицькому районі – шість дитсадків; у Згурівському районі – два; у Києво-Святошинському районі – чотири; у Рокитнянському районі – один; у Баришівській ОТГ – один; у Василькові – два; у Борисполі – один", - йдеться у повідомленні.

Особи, які контактували з хворими, перебувають на самоізоляції.

Також у КОДА повідомили, що через епідемію коронавірусу на Київщині 47 шкіл і дві філії перейшли на дистанційний режим роботи. Ще майже в сотні закладів освіти дистанційне навчання ввели в окремих класах.

У 93-х закладах освіти на «дистанційку» перевели окремі класи. Йдеться про майже десять тисяч учнів, які навчаються вдома.

Така ситуація, наприклад, склалася у школах Білої Церкви. Там заняття для учнів початкових класів проводять очно, а для всіх інших – дистанційно. Аналогічно змішану форму навчання використовують у закладах освіти Ірпеня, Вишгородського, а також Києво-Святошинського районів і Узинської ОТГ.

Як повідомлялося, на Київщині зафіксували 975 нових випадків коронавірусу за добу, померли 12 людей.

В Україні станом на 2 грудня 2020 року зареєстрували 13 141 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.