Львів готується до Різдвяних свят в умовах карантину — що планують

Львівська влада, попри можливий локдаун, все-таки, готується до різдвяних свят: будуть встановлені ялинка, шопка і дідух, проте від масових ярмарків та концертів – відмовляться.

Про це на брифінгу повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає кореспондент Укрінформу.

«Львів готується до проведення нового року та Різдва в особливих умовах. Цьогоріч вперше буде не так, як завжди, з особливими заходами карантинної безпеки. Ми плануємо, що місто відмовиться від масштабних подій, але акцент буде сконцентрований на менших локаціях, щоб передати дух Різдва та українських традицій. Зараз завершуємо домовини щодо ялинки, її привезуть з Дрогобицького району, заввишки 18 м, встановлювати почнуть 13 грудня, а відкриття відбудеться 18-го», - повідомив Москаленко.

Також у місті під час свят встановлять шопку та дідух, а щодо різдвяних ярмарків, то поки рішення ще не прийняли.

«Станом на сьогодні щодо різдвяного ярмарку рішення виконавчим комітетом ще не прийняте, таких традиційних масштабних, як були минулих років точно не буде, якщо будуть, то переформатовані в менші та точкові», - додав Москаленко.

За його словами, міська рада Львова не підтримує повний «новорічний» локдаун. «Ми вважаємо, що потрібно підходити з точки зору адаптивного карантину, тому що цінність людського життя є понад усе, але прийняття рішення мають бути дуже виважені і давати результат, а не просто збурювати людей, так як це було з карантином вихідного дня», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ не пропонував продовжувати карантин вихідного дня, оскільки він не показав бажаного результату. За словами Степанова, ефект від карантину вихідного дня був би, якби цих обмежень дотримувалися. Відтак, в Україні можуть ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво, такий варіант розвитку подій припускає і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.