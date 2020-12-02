Введення «новорічного» локдауну підтримують 58% українців

Можливе запровадження "жорсткого карантину" (локдауну) на новорічні свята підтримують 58% українців.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг.

"58% підтримують введення локдауну на новорічні свята (40% - проти цього)", - йдеться у повідомленні за результами опитування.

Окрім того, заначається, що підтримка запровадження "жорсткого карантину" (локдауну) зросла з 36 до 42%. (кількість противників зменшилась з 61 до 55%). Аналогічно, зросла кількість респондентів (з 55 до 58%), які вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться.

45% опитаних вважають оптимальними заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом. 30% вважають їх надто м’якими, 11% – навпаки надто жорсткими.

Згідно з опитуванням, 59% українців часто стежать за новинами про коронавірус, 21% роблять це інколи, 11% – рідко. 8% взагалі не цікавляться такими новинами. Частіше відслідковують новини про коронавірус люди старшого віку та жінки.

Опитування Соціологічної групи Рейтинг провели 28-30 листопада 2020 року. Аудиторією було населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2 500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль неодноразово заявляв, що уряд готує план карантинних обмежень, який буде застосований у разі погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію.

Cекретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов 1 грудня заявив, що влада нині обговорює із фахівцями питання щодо дати запровадження локдауну - у грудні чи з 2 січня.