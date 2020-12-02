Уряд скасовує карантин вихідного дня і готує новий план — Шмигаль

Кабінет Міністрів скасовує карантин вихідного дня, та готує новий план обмежень, який буде застосований найближчим часом.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це дозволяє нам зняти саме ці обмеження: і на вихідні, і в будні діятимуть обмеження помаранчевої зони на території цілої країни. Наразі Кабінет Міністрів напрацьовує найбільш збалансоване рішення стосовно можливого посилення карантинних обмежень. Згідно з законом, уряд повідомить про рішення за 7 днів до їх запровадження», - сказав Шмигаль.

За його словами, карантин вихідного дня дав позитивні результати. На 6 тисяч випадків менше захворювання, ніж було прогнозовано. У лікарнях спостерігається вирівнювання ситуації із зайнятістю ліжок, яка вже майже місяць трималася на постійному рівні 27-28 тис. зайнятих хворими на коронавірус.

Прем'єр зазначив, що для уряду важливою є думка регіонів. Тому було проведене опитування щодо оптимальних карантинних заходів серед міських голів та очільників обласних державних адміністрацій. Голови міст обласного значення та керівники ОДА спільні в позиції щодо повної заборони або введення часткових обмежень стосовно діяльності святкових ярмарків. Майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів.

Встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування, додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада.

Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, заборонялося: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також була під забороною. У цей період були закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.