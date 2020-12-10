Коронавірус у світі: заразилися вже понад 69 мільйонів осіб, Україна – на 17 місці

У світі станом на ранок 10 грудня зафіксовано понад 69 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже майже 48 млн осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 69 239 671 випадків COVID-19, зокрема 1 575 810 – летальних, одужали 47 994 611 осіб.

З початку нової доби зафіксовано 25 586 нових випадків, з них 11 974 у Мексиці та 5 045 в Індії. Загинуло 989 осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (15 820 042), Індія (9 767 371), Бразилія (6 730 118), Росія (2 541 199), Франція (2 324 216).

Коронавірус зафіксували у 218 країнах та територіях.

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 грудня в Україні лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за останню добу - 12 585.