Кіпр посилює карантин через збільшення COVID-хворих

Уряд Кіпру ще більше посилить карантин у країні через збільшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус на острові.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Cyprus Mail.

За словами глави МОЗ Констаннітона Іоанноу, окрім вже існуючих обмежень, дія яких продовжена до 31 грудня, також із п’ятниці будуть тимчасово закриті торговельні центри, ресторани й церкви.

При цьому магазини працюватимуть за правилом 10 квадратних метрів на одного клієнта та з максимально допустимою кількістю людей.

Після 21-ї години діятиме комендантська година.

Читайте також: Кіпр планує відкрити кордони для українців з березня

Вже з понеділка, 14 грудня, школи й виші перейдуть на дистанційне навчання. При цьому садочкам дозволять й далі працювати у звичайному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, на 9 грудня у світі зафіксовано 68 млн 567 тис. 527 випадків коронавірусу. Зареєстровано 1 млн 563 тис. 130 смертей і 47 млн ​​462 тис. 104 випадки одужання.

Фото: cyprus-mail.com