Кіпр планує відкрити кордони для українців з березня

Кіпрський уряд прийняв новий план поступового відновлення повітряного сполучення, обмеженого через пандемію: з березня 2021 року за наявності двох ПЛР-тестів на острів зможуть прибувати й українці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті уряду Кіпру.

Нові правила прильоту іноземців набудуть чинності з 1 березня 2021 року. Зокрема влада змінила назви категорій, яким дозволяють в'їзд до країни:

«зелена» зона — усі країни ЄС; звідти туристи можуть без обмежень прилітати в аеропорти Лімасола та Пафоса;

— усі країни ЄС; звідти туристи можуть без обмежень прилітати в аеропорти Лімасола та Пафоса; «помаранчева» зона — країни Європейського економічного простору, зокрема Велика Британія та Швейцарія; перед посадкою на літак до Кіпру потрібно показати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений упродовж 72 годин до прибуття;

— країни Європейського економічного простору, зокрема Велика Британія та Швейцарія; перед посадкою на літак до Кіпру потрібно показати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений упродовж 72 годин до прибуття; «червона» зона — країни поза ЄС, зокрема це й Україна, Росія, Ізраїль, ОАЄ, Ліван, Йорданія, Саудівська Аравія, Єгипет і Білорусь. Громадяни з цих країн мають зробити два ПЛР-тести: один за 72 години до вильоту, а другий — в аеропорту після прибуття. Самоізоляція не передбачена;

— країни поза ЄС, зокрема це й Україна, Росія, Ізраїль, ОАЄ, Ліван, Йорданія, Саудівська Аравія, Єгипет і Білорусь. Громадяни з цих країн мають зробити два ПЛР-тести: один за 72 години до вильоту, а другий — в аеропорту після прибуття. Самоізоляція не передбачена; «сіра» зона — усі країни, які не потрапили в три попередні категорії. З них дозволять прилітати лише громадянам Кіпру, іноземцям із дозволом на проживання в Кіпрі та власникам спеціальних дозволів (наприклад, близьким родичам громадян Кіпру). Після прильоту їм доведеться 14 днів провести в ізоляції.

Проте до березня діятимуть старі правила, згідно з якими Кіпр розділяє країни світу на 3 категорії: А, В та С.

Варто наголосити, що Україна наразі перебуває в категорії С, що означає, що в’їзд дозволений лише окремим категоріям українців: подружжю та неповнолітнім дітям громадян Кіпру, резидентам Кіпру, які мають дозвіл на проживання, найближчим родичам, людям, які легально проживають або працюють на Кіпрі з метою возз'єднання сім'ї, людям, яким дозволений в'їзд за Віденською конвенцією, а також особам, у яких є спеціальний дозвіл на в'їзд від уряду Кіпру.

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При цьому за 72 години до прильоту необхідно зробити ПЛР-тест. Можна зробити тест після прильоту, але тоді доведеться самоізолюватися до отримання результатів дослідження.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 66 974 746 випадків коронавірусу, зокрема 1 536 718 летальних, одужали 46 355 633 особи.