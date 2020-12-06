Саудівська Аравія відкрила для туристів Хегру

Саудівська влада відкрила для масового відвідування Хегру – археологічну пам'ятку й колись процвітаючий міжнародний торговий центр, який залишався майже недоторканим упродовж 2 тисяч років.

Як передає Укрінформ, про це пише Smithsonian Magazine.

Зазначається, що Хегра, також відома як Мадаїн-Саліх, розташована в пустелі на північ від Аль-Ули на північному заході Саудівської Аравії. Місто було другим за значимістю у набатейців – кочівників, що контролювали караванні шляхи, якими йшла торгівля прянощами й пахощами, та побудували дивовижну цивілізацію в пустелі.

Уважні туристи помітять, що висічені в скелях споруди в Хегрі схожі на головні атракції розташованої за кілька сотень кілометрів на північ йорданської Петри, яка була столицею Набатейського царства. Однак, на думку вчених, саме Хегра може містити ключ до розкриття секретів цієї майже забутої стародавньої цивілізації.

«Привабливість Хегри полягає в тому, що місто майже невідоме іноземним туристам, попри його схожість із Петрою, де приймають майже мільйон відвідувачів на рік», – пише видання.

Як і Петра, Хегра – це метрополія, яка перетворилася на некрополь: більшість збережених споруд, які можна побачити сьогодні, – гробниці, а велика частина архітектурних залишків міста чекає на розкопки або вже втрачена, в буквальному сенсі, в пісках часу.

Зазначається, що в Хегрі туристи можуть побачити 111 майстерно вирізаних гробниць. У Петрі їх 600, однак хегрські часто перебувають у набагато кращому стані, що дає змогу відвідувачам ближче познайомитися з забутою цивілізацією.

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«Класична грецька і римська архітектура вплинули на будівництво, і багато споруд мають колони з капітелями, які тримають трикутний фронтон над дверним отвором. Набатейська «корона», що складається з двох груп по п'ять сходинок, розташована в верхній частині фасаду для перенесення душі на небеса. Сфінкси, орли й грифони з розпростертими крилами – важливі символи грецького, римського, єгипетського й перського світів – загрозливо ширяють над входами до гробниць, щоб захистити їх від непроханих гостей. Інші охороняються схожими на голову Медузи масками, з яких замість волосся в'ються змії», – йдеться в статті.

Найбільша гробниця в цьому місці – Каср аль-Фарид, що означає «Одинокий замок».

Раніше Хегру щороку відвідували менше 5 тис. саудівців. Іноземні туристи взагалі мали отримувати спеціальний дозвіл від уряду на відвідування – таких видавалося менше 1 тис. щорічно. Але тепер це так само просто, як купити квиток онлайн за 95 саудівських ріалів (близько 25 доларів). Екскурсійні автобуси возять туристів сімома районами, де місцеві оповідачі (аль-рова) допомагають оживити історію некрополя. Екскурсії проводяться арабською та англійською мовами.

«Вони гіди, але не тільки. Спеціально підібрана команда саудівських чоловіків і жінок була навчена археологами й міжнародними музеями, щоб допомогти туристам познайомитися з історіями цього незвичайного музею просто неба. Багато хто з них родом з Аль-Ули й цікаво розповідають про свій зв'язок із цим місцем і його спадщиною», – зазначила менеджер Королівської комісії Саудівської Аравії щодо Аль-Ули Хелен МакГоран.

У 2008 році археологічний комплекс Хегра внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, він став першим таким об'єктом на території Саудівської Аравії.

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Відвідування Хегри – це лише мала частина знайомства зі спадщиною Аль-Ули, пише видання. Туристи відтепер також можуть відвідати розташовану неподалік древню столицю царств, що існували до набатейців, і каньйон із древніми написами на скелях, а також прогулятися лабіринтом вулиць старого міста Аль-Ули з будинками із сирцевої цегли.

До 2035 року Аль-Ула сподівається щорічно приймати два мільйони туристів (внутрішніх і міжнародних). Аеропорт, розташований приблизно за 56 км від Хегри, відкрився 2011 року, але вже пройшов масштабну реконструкцію в очікуванні припливу відвідувачів, що вчетверо збільшило його річну пропускну спроможність. Крім того, тут до 2024 року планують звести розкішний печерний готель, натхненний творіннями набатейців у Хегрі.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Саудівська Аравія вперше почала видавати туристичні візи. Цей крок – частина плану країни щодо диверсифікації економіки, щоб та була менш залежна від нафтової промисловості: відкриття Саудівської Аравії для туризму є однією з центральних програм реформи «Бачення-2030» наслідного принца Мухаммеда бен Салмана.

Фото: Wikipedia